صورة الملك سلمان تستوقف مسنة بوسنية.. هذا رجل عظيم قدم لنا الكثير

تمنت زوال جائحة كورونا وأن يتحقق حلمها بحج بيت الله قبل وفاتها

عبَّرت مسنة بوسنية عن تقديرها العظيم للدور المميز الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله- منذ أن كان أميرًا للرياض ورئيساً للهيئة العليا لمساعدة الشعب البوسني، وأشارت بيدها إلى صورته وقالت هذا رجل عظيم.

وأضافت المسنة البوسنية أنها وجميع أبناء الشعب البوسني استفادوا من التبرعات التي قدمتها المملكة، وساعدتهم في تجاوز المحنة التي ألمت بهم أبان الحرب.

وقالت: "استشهد لي ابن في الحرب ودائماً ما أتذكره، وأحزن حزناً شديداً، وأتمنى من الله أن يعم السلام والأمن كل دول العالم، وأن تزول جائحة كورونا، وأن أحج بيت الله الحرام، فهو أمنية أسال الله أن تتحقق".

وقدمت المسنة شكرها وتقديرها لموفد "سبق" عبدالله العنزي؛ على زيارتها في بيتها، ونقل مشاعرها الصادقة تجاه السعودية وقيادتها، لافتة إلى أن السعودية تمثل لهم الشيء الكثير، وكل بوسني يأمل زيارتها .