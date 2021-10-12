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قالت: المنصة تحتوي على عديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين

"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة

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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة.

وبينت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إنها تمكّن المستفيد من الحصول على ترخيص لتفريخ الأسماك في البحار والمياه الداخلية من خلال خدمات مشاريع الثروة السمكية؛ منصة تحتوي على عديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين تهدف إلى تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية والثروة النباتية والثروة السمكية وتربية النحل وإنتاج العسل.