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على هامش أعمال المؤتمر العالمي للتعاون في البنية التحتية للعام الجاري

"الحقيل" يوقّع برنامجًا تنفيذيًا مع كوريا لتعزيز التعاون بالبنية التحتية

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وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون الثنائي مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، يستهدف تفعّيل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي التطوير العقاري السكني وتنفيذ البنية التحتية.



وجاء التوقيع بين الجانبين على هامش أعمال المؤتمر العالمي للتعاون في البنية التحتية للعام الجاري 2021، والمنعقد عبر اتصال مرئي بمشاركة عدد من الدول.



ومَثّل الجانب الكوري في التوقيع افتراضياً وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية السيد نو هيونق-ووك، بحضور وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جوبيونج ووك، والوفد المرافق له.



بدوره، أوضح الأمير سعود بن طلال أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والبنية التحتية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهًا أن الاتفاقية تضع برنامجًا مفصلًا لتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.



يُذكر أن قطاع الإسكان السعودي له العديد من الإنجازات لإيجاد سوق عقاري منظم ومتوازن، ما أسهم في زيادة المعروض العقاري السكني بما يلبي احتياجات الأسر السعودية ورغباتها ضمن خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة باستحقاق فوري ضمن قنوات إلكترونية متطورة، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.