الكويت: 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 417 حالة

سجلت الكويت 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 417 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم، أن الحالات موزعة على سبع حالات مرتبطة بالسفر (خمس حالات منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة قَدِمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لإيران قَدِمت كذلك ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، وحالة لمقيمة من الجنسية العراقية مرتبطة بالسفر لجمهورية العراق).

وأشار إلى أن عدد الحالات المخالطة بلغ ستًّا وثلاثين حالة (أربع حالات لمواطنين كويتيين، وست وعشرون حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية).

وذكر أنه تم رصد اثنتين وثلاثين حالة قيد التقصي الوبائي؛ ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 417 حالة.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالة واحدة من الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا؛ ليصل مجمل مَن أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 82 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا 335 حالة؛ بينما بلغت الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 16 حالة؛ منها 11 حالة مستقرة و5 حالات حرجة.