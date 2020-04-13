تفشي "كورونا" قد يصل إلى الذروة في أمريكا هذا الأسبوع

"ردفيلد" شدد على أهمية التباعد الاجتماعي

أفاد روبرت ردفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، بأن تفشي فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى الذروة في البلاد هذا الأسبوع.

ورفض "ردفيلد" في برنامج تلفزيوني على شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، تحديد إطار زمني لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، مشدداً على أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي التي ساهمت في الحد من معدل الوفيات، على حد ذكره.

ويشير إحصاء لـ"رويترز" إلى أن إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغ 22 ألف حالة حتى صباح اليوم.

وسُجلت نحو ألفي حالة وفاة يومياً على مدى الأيام الأربعة الماضية، وكان أكبر عدد من الوفيات في مدينة نيويورك وحولها.