"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

خلال تكون أول بدر في فصل الصيف

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الخميس القادم 24 يونيو 2021 وبداية الليل؛ انتظام كوكب الزهرة مع النجمين رأس التوأم المقدم (كاستور) ورأس التوأم المؤخر (بولوكس) ألمع نجوم كوكبة التوأمان، في خط مستقيم باتجاه الأفق الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضاف: "الانتظام سيحدث بالتزامن مع القمر البدر لهذا الشهر، وهو أول بدر في فصل الصيف؛ حيث سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي وسيحاكي قوس مساره الظاهري عبر قبة السماء موقع الشمس الظاهري بعد ستة أشهر من الآن؛ حيث ستكون في أقصى الجنوب في ديسمبر؛ لذلك سيسلك هذا القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء".

وتابع: "أما بالنسبة للقاطنين شمال الدائرة القطبية الشمالية؛ حيث تشرق الشمس 24 ساعة على مدار الساعة في الوقت الحالي، لن يرصد القمر البدر على الإطلاق، وفي الوقت نفسه - في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية - ستعكس رحلة القمر عبر السماء رحلة شمس الانقلاب الصيفي، في حين جنوب الدائرة القطبية الجنوبية؛ حيث لا توجد شمس الآن سوف يحاكي القمر البدر شمس منتصف الليل، وهذا كله أحد أدلة كروية الأرض".

وقال: "سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمرَ أو برتقاليًّا، وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا".

وأشار إلى أنه بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًّا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر فيها واقعًا بزاوية 180 درجة من الشمس، وسوف يحدث عند الساعة 09:39 مساءً بتوقيت السعودية (06:39 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وأضاف: "يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا".

وقال: "خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل".