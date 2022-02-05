تماشيا مع توقعات السوق.. السعودية ترفع سعر بيع خامها لآسيا خلال مارس

إجراء يعكس زيادة الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات

رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس مقابل فبراير تمشياً مع توقعات السوق.

وأظهرت وثيقة تسعير اليوم أن السعودية؛ أكبر مصدّر للنفط في العام، رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس 60 سنتاً للبرميل مقارنة بشهر فبراير بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامَي عمان ودبي، وفقاً لـ"رويترز".

وعكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا، وزيادة الهوامش للبنزين، ووقود الطائرات.