3 آلاف دولار "نصيب كل أمريكي" من السياحة الداخلية سنويًّا

هي طوق النجاة في الأزمات

تضم الولايات المتحدة الأمريكية خمسين ولاية حيث تقع 48 ولاية، ويتبقى ولاية هاواي تقع في المحيط الهادي، والولاية الخمسين هي ألاسكا مساحتها تُقدر بأكثر من 9 ملايين كم ويبلغ عدد السكان 327 حسب تعداد 2019.

من ناحية أخرى كشفت منظمة السياحة العالمية مؤخرًا، عن أهمية السياحة الداخلية في العالم وكيف أنها طوق النجاة. وتحت عنوان "فهم السياحة المحلية واغتنام الفرصة" كشفت المنظمة أن أكبر أسواق السياحة المحلية من حيث الإنفاق، هي الولايات المتحدة بحوالى 1 تريليون دولار؛ وهذا يعني أن نصيب كل مواطن أمريكي يُقدّر بأكثر من 3 آلاف دولار كل عام، وتأتي ألمانيا في المركز الثاني عالميًّا بـ249 مليار دولار، واليابان في المركز الثالث بـ201 مليار دولار، والمملكة المتحدة في المركز الرابع بـ154 مليار دولار، والمكسيك في المركز الخامس 139 مليار دولار.

وقال د.سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي للمنظمة: إن هناك حالات وطنية تقدم مبادرات مصممة لتحفيز الطلب المحلي والتي تركز على التسويق والترويج، وكذلك الحوافز المالية مثل:

إيطاليا:

التي تقدم مبادرة للعائلات التي يصل دخلها السنوي إلى 40 ألف يورو مساهمات تصل إلى 500 يورو لإنفاقها في الإقامة السياحية المحلية.

ماليزيا:

خصصت قسائم خصم للسفر بقيمة 113 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي شخصي

يصل إلى 227 دولار أمريكي للنفقات المتعلقة بالسياحة المحلية.

كوستاريكا:

نقلت جميع عطلات 2020 و2021 إلى أيام الاثنين لكي يستمتع الكوستاريكيون بعطلات نهاية الأسبوع الطويلة للسفر محليًّا وتمديد إقامتهم.

فرنسا:

أطلقت حملة هذا الصيف، أزور فرنسا التي تسلط الضوء على تنوع الوجهات في جميع أنحاء البلاد.

الأرجنتين:

أعلنت عن إنشاء مرصد للسياحة المحلية لتقديم صورة أفضل عن السائحين الأرجنتينيين.

تايلاند:

ستدعم 5 ملايين ليلة إقامة فندقية بنسبة 40% من أسعار الغرف العادية لمدة تصل إلى خمس ليال.