ألمانيا: "حفتر" تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا

نقل تلفزيون "إن-تي.في" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الخميس)، أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار في البلاد.
وقال "ماس" بعد الاجتماع مع "حفتر" في ليبيا: "لقد تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار بغض النظر عن حقيقة أنه لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو هذا الأسبوع، وهذا مهم للغاية"، وفقًا لـ"رويترز".
خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي
"ماس" اعتبر موقفه مهمًا للغاية
نقل تلفزيون "إن-تي.في" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الخميس)، أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار في البلاد.
وقال "ماس" بعد الاجتماع مع "حفتر" في ليبيا: "لقد تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار بغض النظر عن حقيقة أنه لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو هذا الأسبوع، وهذا مهم للغاية"، وفقًا لـ"رويترز".