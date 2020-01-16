ألمانيا: "حفتر" تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا

"ماس" اعتبر موقفه مهمًا للغاية

نقل تلفزيون "إن-تي.في" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الخميس)، أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار في البلاد.

وقال "ماس" بعد الاجتماع مع "حفتر" في ليبيا: "لقد تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار بغض النظر عن حقيقة أنه لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو هذا الأسبوع، وهذا مهم للغاية"، وفقًا لـ"رويترز".