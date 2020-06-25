جامعة جدة تضاعف "التسكين" في الطب وتزيد مقاعد التخصصات

حققت رغبات 75% من طلاب وطالبات السنة التحضيرية

وجّه رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بزيادة مقاعد التسكين للطالبات والطلاب في التخصصات النوعية لهذا العام، وبما يوازي الضعف في كلية الطب للطلاب والطالبات.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أن الزيادة في التسكين شملت مضاعفة عدد المقاعد للطلاب والطالبات في كلية الطب. كما شملت زيادة كبيرة لمقاعد الطالبات في كل من كلية القانون والدراسات القضائية وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات وكلية الأعمال.

وذكرت الجامعة أنه بناء على هذا التوسع والزيادة؛ فقد زادت نسبة تحقيق الرغبات الأولى للطلاب والطالبات في التسكين في التخصصات النوعية بالجامعة، كما أعطى الفرصة لزيادة نسبة تحقيق رغبات أعلى للطلاب والطالبات في التخصصات الأخرى.

وأشارت الجامعة إلى أن نسبة مَن تم تحقيق الرغبات الثلاث الأولى لهم في التسكين بلغت 75% من طلاب وطالبات السنة التحضيرية.

وأكدت أن هذا التوسع والزيادة يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على تحقيق رغبات الطلاب والطالبات، بما يواكب خطط التنمية الطموحة بالمملكة، وإمداد سوق العمل بالقدرات العملية الوطنية المتخصصة والمؤهلة بما يتوافق مع رؤية 2030 وتطلعاتها وأهدافها الكبيرة.

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أنها ماضية في فتح مجالات أوسع وتخصصات علمية نوعية تساهم بكفاءة في عجلة التنمية الوطنية، وتحقق التميز للوطن في ظل قيادته الرشيدة.