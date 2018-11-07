تركي الحمد: "محمد بن سلمان" رجل المرحلة.. وتجديده شباب الدولة يُقلِق الأعداء

نصح السعوديين والخليجيين بالعض على دولهم بالنواجذ وعدم الاغترار بالشعارات

شدد المفكر السعودي تركي الحمد، اليوم (الأربعاء)، على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو رجل المرحلة.

وقال "الحمد" عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يأخذون عليه (ولي العهد) أنه يريد تجديد شباب الدولة وهذا ما يقلقهم"، في إشارة إلى من يناصبون المملكة العداء، وأقلقهم الانفتاح الذي شهدته في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه "لن يكون الخائضون في الماء العكر أشد حرصًا على مصلحة السعودية من السعوديين أنفسهم"، مضيفًا أن "محمد بن سلمان سعودي أولاً وأخيرًا..وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً".

ونصح "الحمد" السعوديين وأهل الخليج كافة بعدم الاغترار بالشعارات والأيديولوجيات.

وقال: "والله الذي لا إله إلا هو، ما أضاع سوريا والعراق وليبيا وفلسطين واليمن إلا الشعارات والأيديولوجيات، ودولكم عضوا عليها بالنواجذ، وليكن الإصلاح من الداخل"، مضيفًا: "إن الناقص ممكن أن يكمل، ولكن الضائع لا يمكن أن يعود، لا يمكن أن يعود".

