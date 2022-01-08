"عبدالله الشهراني" يحتفل بزواجه في أبها

احتفل المهندس عبدالله بن ظافر آل حامدة الشهراني، بزواجه، مساء أمس، على كريمة الشيخ علي بن سعيد أبو شيبة الشهراني -رحمه الله- في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة أبها.

جاء ذلك وسط حضور عدد كبير من الأقارب والزملاء والأصدقاء، الذين تمنوا للعروسين السعادة والوئام.

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08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 05:58 PM

"عبدالله الشهراني" يحتفل بزواجه في أبها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل المهندس عبدالله بن ظافر آل حامدة الشهراني، بزواجه، مساء أمس، على كريمة الشيخ علي بن سعيد أبو شيبة الشهراني -رحمه الله- في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة أبها.

جاء ذلك وسط حضور عدد كبير من الأقارب والزملاء والأصدقاء، الذين تمنوا للعروسين السعادة والوئام.

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