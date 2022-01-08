"عبدالله الشهراني" يحتفل بزواجه في أبها

احتفل المهندس عبدالله بن ظافر آل حامدة الشهراني، بزواجه، مساء أمس، على كريمة الشيخ علي بن سعيد أبو شيبة الشهراني -رحمه الله- في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة أبها.
جاء ذلك وسط حضور عدد كبير من الأقارب والزملاء والأصدقاء، الذين تمنوا للعروسين السعادة والوئام.
احتفل المهندس عبدالله بن ظافر آل حامدة الشهراني، بزواجه، مساء أمس، على كريمة الشيخ علي بن سعيد أبو شيبة الشهراني -رحمه الله- في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة أبها.
جاء ذلك وسط حضور عدد كبير من الأقارب والزملاء والأصدقاء، الذين تمنوا للعروسين السعادة والوئام.