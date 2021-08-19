في أجواء اليمن.. الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مُسَيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت ودمّرت مُسَيّرة مفخخة بأجواء اليمن أُطلقت تجاه المملكة.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.