تأكيداً لما نشرته "سبق".. "تعليم جدة" تنعي "طالب المتوسط": توفي في ساحة المدرسة

"الصقيران": أصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية.. ومدير "التعليم" وجّه بلجنة تحقيق

نعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة الطالب الذي توفي بمدرسته صباح اليوم، موضحةً أنه أصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية في ساحة مدرسة خالد بن فهد المتوسطة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران: إن الطالب المتوفى يدرس في الصف الأول المتوسط، وأصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية في ساحة المدرسة، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة رحمه الله.

وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجّه مدير عام التعليم بجدة بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الوفاة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعرب الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.