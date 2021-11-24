"إسرائيل".. وفاة جاسوسة مصرية ودفنها حسب الشريعة اليهودية

الفنان سعيد صالح قدّم عنها مسلسلًا دراميًّا

توفيت مؤخرًا الجاسوسة المصرية التي عَمِلت لصالح "إسرائيل"، انشراح موسى، عن عمر يناهز 87 عامًا في مدينة تل أبيب، وتم دفنها حسب الشريعة اليهودية، بعد تحولها من الإسلام إلى اليهودية.. وحسب المعلومات فإن "موسى" توفيت بعد صراع طويل مع مرض الاكتئاب.

وقال رافي بن دافيد نجل "موسى" في تصريح لموقع "القاهرة 24" قبل وفاته بشهرين: "إنهما تعاونا مع إسرائيل ضد مصر خلال فترة حرب 1976 وحتى حرب 1973".

وكشف "رافي" أن اسم والدته الحقيقي انشراح علي مرسي، وليس موسى، وهي من مواليد 1937 محافظة المنيا (جنوبي مصر)، أما والده فهو إبراهيم شاهين وهو فلسطيني من غزة، وهم ثلاثة أخوة: (عادل، ونبيل، ومحمد).

وأكد رافيل بن دافيد أو عادل شاهين، أنه "تم تغيير أسماء أشقائه للعبرية بعد خروجهم من مصر والتوجه للإقامة في (إسرائيل)، واعتناقهم اليهودية؛ حيث تم تغيير اسم والده إبراهيم شاهين إلى بن ديفيد، وكان اسمه داخل الموساد موسى، واختارت والدته انشراح موسى بعد دخولها إسرائيل اسم دينا بن ديفيد، وأصبح اسم شقيقه نبيل يوسي، وتغير اسم شقيقه الثالث محمد إلى حاييم".

وحول رحلة التجسس وتجنيد العائلة من قِبَل الموساد الإسرائيلي، قال: "كان أسفل منزلنا في العريش مجموعة عسكرية مصرية، فأبلغ والدي ضابط الموساد الإسرائيلي أبو نعيم بجميع التفاصيل الخاصة بها".

وتابع: "لم نكن أنا وأشقائي نعرف أي شيء عن أمي وأبي لمدة عام ونصف العام، وطوال تلك الفترة كنا نعيش في القاهرة، وتم تجنيد والدي من قِبَل الموساد الإسرائيلي، وعاد إلى مصر عن طريق الصليب الأحمر من الأردن، لجمع المعلومات الخاصة بأسعار السلع الأساسية والخضراوات، حتى يعلم حسن نواياهما".

وكشف تفاصيل تجنيد والدته في الموساد، قائلًا: سافرت والدتي إلى مدينة بئر سبع بصحبة والدي، والتقيا ضابط الموساد أبو نعيم حتى تم تجنيدهما، وتطوير أدائهما، بعدما تيقن أنهما تحت سيطرته تمامًا، ويريدان التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي".

جدير بالذكر أن إبراهيم شاهين قد تم إعدامه في مصر، بينما بقيت انشراح موسى وأولادها في السجن لفترة قبل أن يصدر عنهم عفو من الرئيس الراحل أنور السادات، وبعدها غادرت انشراح وأولادها إلى "إسرائيل" في صفقة تبادل أسرى.

وقد قدّم الفنان الراحل سعيد صالح والفنانة إسعاد يونس قصة خيانة انشراح موسى وزوجها إبراهيم شاهين، في مسلسل "السقوط في بئر سبع".