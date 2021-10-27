اختتام مناورات "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

تسهم في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية

اختتم في الأسطول الغربي، أمس، التمرين البحري المختلط "المدافع الأزرق - 21" الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية مع نظيرتها الأمريكية في البحر الأحمر، بحضور مدير التمرين العميد البحري الركن سعد الأحمري، ومن الجانب الأمريكي العقيد البحري كارل هايوود.

وقال مدير التمرين: المناورات تهدف لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين القوات البحرية السعودية والأمريكية، وإلى رفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات في مجال حماية الموانئ، وإزالة الألغام على اليابسة وتحت الماء، كما أنه يسهم في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية؛ لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأضاف "الأحمري": التمرين اشتمل على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها القطع البحرية وقوارب الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية، والتي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية، مما يظهر القوات البحرية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي، وهذا النجاح جاء في ظل دعم القيادة الرشيدة.