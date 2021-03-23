"الفيصل" يترأس اجتماع هيئة تطوير المنطقة مستعرضاً أعمالها وخططها المستقبلية

جرت مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة لتطوير عدة جوانب

ترأس أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اجتماع هيئة تطوير المنطقة لاستعراض أعمال الهيئة وخططها المستقبلية.

وجرت مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة، بما يسهم في تطويرها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.