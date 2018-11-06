كارينيو: في النصر حريصون على الفوز في كل مباراة ندخلها

وصف دانيال كارينيو المدير الفني للنصر السعودي مباراة فريقه غدًا أمام مولودية الجزائر الجزائري في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة كأس زايد لأندية الأبطال بالمهمة والصعبة.

وجاء حديث المدرب الأورغواياني خلال المؤتمر الصحفي الخاص في اللقاء .

وفي بداية حديثه رحب دانييال كارينيو مدرب النصر بفريق مولودية الجزائر في المملكة وقال: "لحظة خروج القرعة وعلمنا بأننا سنلعب أمام مولودية الجزائر تابعنا مبارياتهم الأخيرة كما هم تابعونا بالتأكيد".

واضاف: مولودية فريق يلعب كرة جيدة يستحوذ بشكل جيد ويلعب بقتالية، حيث بدأ موسمه بشكل غير جيد ولكنه تحسن كثيرًا .

وتابع: تركيزنا الفترة الماضية كان في مباريات الدوري وآخر مباراتين لم تكن جيدة بالنسبة لنا لكن الآن لدينا مباراة مهمة مساء الغد وتركيزنا الأكبر عليها .

وأوضح: أحمد موسى لعب في مباريات الدوري مباريات متعددة في أكثر من مركز، الطرف والوسط ولديه حرية كاملة للتحرك في العمق وفي مباراة الأهلي وصل إلى العمق مرتين وكانت محاولتان خطيرتان له وموسى لاعب جيد جدًا مثل جميع زملائه في النادي يجب أن نجعله يشارك في المكان الذي يلعب فيه جيدًا ويقدم الفائدة للفريق وله .

وأشار: كل مباراة ندخلها في نادي النصر نكون حريصين دائمًا على الفوز لإسعاد أنفسنا أولاً ولإسعاد جماهيرنا الوفية.



