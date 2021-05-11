"الفيصل" وجّه بإزالة الأخيرة.. مجسمات سيارات الطائف وجدة في مقارنة لمواطنين

كثيرون أُجبروا على التوقف لمشاهدة الأولى أو توثيقها بهواتفهم مزامنة لمهرجان الورد

قارن عددٌ من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بين صور المركبات التي وضعت أخيراً في شوارع محافظة الطائف وما وضع من مجسمات السيارات التالفة المُزَيّنة بالألوان كمنظر جمالي في ممشى التحلية بجدة، وبيّنوا أن أمانة الطائف نجحت في استغلال المركبات القديمة وتزينها بالورد وجذبت الأنظار إليها.

وبيّن رواد التواصل، أن مجسمات المركبات القديمة المزيّنة بالورد التي وضعت هذا الشهر الحالي في الشوارع والميادين بمحافظة الطائف بمناسبة مهرجان الورد أجبرت الكثير على التوقف لمشاهدتها أو توثيقها بهواتفهم، بخلاف ما وُضع في ممشى التحلية بجدة من مجسمات السيارات التالفة المُزَيّنة بالألوان وتفاعلوا مع العمل بشكل سلبي، والذي وصفوه بأنه تشويه للمشهد البصري.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، قد وجّه أمس بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزَيّنة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة "رسم وطن".