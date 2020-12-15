"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي

أمير المنطقة يؤكد ضرورة تجويد الخدمات

استعرض أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، مع أعضاء مجلس هيئة تطوير منطقة حائل، خطط ومشاريع أمانة منطقة حائل لتصريف السيول بمدينة حائل والحلول المقترحة لإنهاء مشكلة حي السويفلة.

كما اطّلع المجلس على خطة ومشاريع المديرية العامة للمياه بمنطقة حائل وبرامج ومشاريع تجمع حائل الصحي، وناقش المجلس الوضع الراهن في أرض الهيئة والتوجهات المستقبلية لها.

واطلع أمير حائل وأعضاء المجلس على عرض عن المخطط الإقليمي لمنطقة حائل، وآخر المستجدات بشأن تحديث المخطط المحلي لمدينة حائل.

وناقش المجلس، مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ بعض مبادرات استراتيجية منطقة حائل، ومشروع ميزانية الهيئة للعام المالي 2021م.

وأكد أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أهمية أن تعكس خطط العمل التنموي في منطقة حائل مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 وتجويدها في كافة الخطط والبرامج والمشاريع الجاري تنفيذها والتي سيتم تنفيذها، مشدداً على أهمية التكامل والتنسيق بين كافة القطاعات لتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع المنطقة بجودة عالية.

حضر الاجتماع الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود مستشار رئيس الهيئة وعضو مجلس الهيئة، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس الهيئة وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس .