شاهد.. مغادرة 6 من مصابي كورونا العزل بعد تعافيهم بالطائف

الفرحة عارمة وأقيم لهم حفل وداع والورد الطائفي ينثر عليهم

بفرحةٍ عارمة، وسعادةٍ ارتسمت على وجوه إدارة مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وكافة أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، تشافى ستة من المرضى المنومين بقسم العزل بعدإصابتهم بفيروس كورونا المُستجد .

وقد غادر المتعافون، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي بتواجد من مديره مبارك اليامي، الذي بارك لهم التعافي، وقال لهم وهو يودعهم ببهو المجمع: كلنا سعادة وفرح بتعافيكم ولله الحمد، وها نحن اليوم نودعكم وكلنا فرح وأنتم تغادرون العزل متعافين.

أقيم حفل وداع وسعادة بتعافي المرضى المغادرين لقسم العزل من مصابي كورونا، قام من خلاله أفراد الطاقم التمريضي بنثر الورد الطائفي عليهم وهم يبتسمون فرحًا وسعادة ، ويعربون في الوقت نفسه عن سعادتهم بما قدم لهم من خدمة صحية مميزة، وعلاج، استطاعوا بفضل الله من تجاوز مرحلة المرض والعزل.

ودعا المتعافون المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من دعم بمعنى الإنسانية للقطاع الصحي، كما شكروا "أبطال الصحة" والذين كانوا قريبين منهم، وساهموا بعد الله في تجاوزهم ذلك المرض .

يشار إلى أن الستة المرضى المتشافين من بينهم مقيم باكستاني، والبقية سعوديون، اكتسبوا الفيروس عن طريق السفر والمخالطة، وكانت "وزارة الصحة" قد أعلنت مسبقًا عن إصابتهم ضمن الإيجاز الصحفي اليومي، فيما يتبقى ستة مرضى آخرين سيعلن تعافيهم قريبًا .