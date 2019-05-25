"الحصيني": أمطار وسيول بهذه المناطق ابتعدوا عن الأودية وارفعوا الحلال

خبير الطقس: تمتد خلال الـ48 ساعة القادمة نواحي الشمالية.. مستمرة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار الحالة الماطرة على مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران وجازان ثم تمتد نواحي الشمالية خلال "٤٨" ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: لازالت الحالة الممطرة مستمرة على مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران وجازان، ثم تمتد نواحي الشمالية خلال "٤٨" ساعة القادمة بإذن الله، فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان! ابتعدوا عن الأودية وارفعوا الحلال عن المنخفضات فيها.