صورة شواهد بأحد أرصفة أبها تثير التساؤلات

معلقون على "تويتر" تعجبوا من وضعها بهذه الطريقة

أثارت صورة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لشواهد وُضِعت على رصيف الجزيرة الوسطية بطريق الأمير سلطان، قرب مستشفى عسير المركزي، بمدينة أبها، حفيظة واستغراب متداوليها.

وانتقد العديد من متداولي الصورة وضع "شواهد" لأحد الأرصفة بطريق الأمير سلطان بهذه الطريقة، دون وجود أي نوع من الجماليات والتشكيلات المناسبة، أو إضافة الأشجار عليها.

صورة شواهد أبها

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26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442 03:33 PM

معلقون على "تويتر" تعجبوا من وضعها بهذه الطريقة

صورة شواهد بأحد أرصفة أبها تثير التساؤلات

سعود الدعجاني

عسير

15 10,136

أثارت صورة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لشواهد وُضِعت على رصيف الجزيرة الوسطية بطريق الأمير سلطان، قرب مستشفى عسير المركزي، بمدينة أبها، حفيظة واستغراب متداوليها.

وانتقد العديد من متداولي الصورة وضع "شواهد" لأحد الأرصفة بطريق الأمير سلطان بهذه الطريقة، دون وجود أي نوع من الجماليات والتشكيلات المناسبة، أو إضافة الأشجار عليها.

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