رسالة دكتوراه تناقش "أساليب قياس الحملات الإعلانية لدى الشركات السعودية الكبرى في المملكة "

بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام.. أعدّها "موسى الكثيري"

نوقشت في قسم الاتصال التسويقي بكلية الاعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث موسى بن غيثان الكثيري، بقسم الإعلان والاتصال التسويقي، بعنوان "أساليب قياس الحملات الإعلانية لدى الشركات السعودية الكبرى في المملكة والعوامل المؤثرة فيها".

أشرف على الرسالة الدكتور ياسر الشهري، وشارك في المناقشة الدكتور علي القرني، والدكتور إياد نسور.

وحصل "الكثيري" على درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز".