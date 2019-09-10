"ديوان المحاسبة" يشارك في اجتماع عربي للجنة المعايير المهنية

بمشاركة الكويت والأردن والمغرب والعراق وممثل الأمانة العامة

يشارك وفد من الديوان العام للمحاسبة في الاجتماع "13" للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "أربوساي" خلال الفترة من 10 - 12 محرم 1440هـ الموافق 9 - 11 سبتمبر 2019م، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

ويشارك في اجتماع اللجنة أعضاء من الأجهزة العليا للرقابة في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية والجمهورية العراقية، وجمهورية مصر العربية، وممثل الأمانة العامة في اللجنة.

وسيناقش الاجتماع أهم ما تم إنجازه في ضوء خطة عمل 2019، وتقديم مقترحات من أعضاء اللجنة لخطة العمل عن السنتين 2020-2021، كما ستناقش المسودة النهائية لدليل الرقابة المالية "مرحلة التنفيذ ومرحلة التقرير".