"التجارة" تستدعي 25.358 مركبة فورد Explorer.. خلل نهايته حادث

قالت : موديلات2011-2017.. والإصلاح مجاناً عبر التواصل مع الشركة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 25.358 مركبة فورد Explorer موديلات2011-2017.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.