البابا فرانسيس يدعو إلى إنهاء العنف في القدس المحتلة

طالب بالبحث عن حلول تحترم هوية المدينة

دعا البابا فرنسيس اليوم (الأحد) إلى إنهاء العنف في القدس المحتلة، وطالب الأطراف بالبحث عن حلول من أجل احترام الهوية متعددة الثقافات للمدينة المقدسة.

وقال البابا للزوار الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في روما: "إن العنف يولد العنف، فأوقفوا الاشتباكات"، وفقاً لـ"رويترز".

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة أمس، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام.



