أمير الرياض يزور محافظة مرات ويستمع لاحتياجاتها

افتتح المقر الجديد للبلدية

زار الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، محافظة مرات ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة.

وكان في استقباله: محافظ مرات أحمد بن سعود الحميّن، ورؤساء المراكز التابعة، ومسؤولو القطاعات الأمنية بالمحافظة، ومديرو الدوائر الحكومية، والأعيان، والأهالي.

وترأس أمير الرياض اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة.

وجرى مناقشة جداول الأعمال المعدة مسبقاً التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع من أعضاء المجالس للمرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

كما دشن عدداً من المشروعات التنموية شملت مبنى البلدية الجديد ومبنى فرع المياه والصالة الرياضية بثانوية محافظة مرات.

وعبر أمير الرياض في تصريح صحفي عقب الاجتماع ‏عن سعادته بلقاء أهالي مرات ومسؤوليها، مبيناً أن الزيارة تهدف إلى الاستماع لمعوقات المشروعات ‏والتنفيذ، مشيراً إلى أنها أخذت بعين الاعتبار ‏ووضع لها أسلوب جيد ومنهج حتى تسير في طريقها الصحيح.

وعقب ذلك، توجه الأمير فيصل بن بندر إلى المقر الجديد لبلدية محافظة مرات، وقص الشريط إيذاناً بافتتاحه، وتوجه إلى مقر الحفل المعد بتلك المناسبة ‏حيث ألقى رئيس بلدية محافظة مرات كلمة رحب فيها بأمير الرياض، ‏معرباً عن سعادته بزيارته وافتتاحه لمقر البلدية الجديد.

‏وبعد ذلك، عُرض فيلم يحكي مراحل إنشاء مقر البلدية بجميع مراحله، وبعدها توجه أمير الرياض إلى مقر نادي كميت حيث احتفال الأهالي وتناول طعام العشاء المعد بتلك المناسبة.

ورافقه خلال الزيارة: مستشار أمير الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ومدير الشؤون الخاصة لأمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري، وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.