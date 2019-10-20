الفيصلي يبحث عن الوصافة في مواجهة الحزم.. والفيحاء أمام أبها للهروب من المراكز المتأخرة

في ختام الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تُستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بمباراتَين، إحداهما بين الفيصلي والحزم، والأخرى بين أبها والفيحاء.

أبها - الفيحاء

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف إلا خمس دقائق، وعنوانها الهروب من المراكز المتأخرة.

يحتل أبها المركز الحادي عشر قبل بداية مباريات الجولة السابعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.

الفيصلي - الحزم

تقام المباراة في تمام الثامنة في مباراة عنوانها الرغبة في الصعود للقمة.

يحتل الفيصلي قبل بداية مباريات الجولة السابعة المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الحزم المركز الخامس برصيد 10 نقاط.