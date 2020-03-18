"الصحة المصرية" تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء إلى 28

مجاهد: الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية للفيروس 40 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تشمل حالتين لأجانب و12 من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وتفصيلاً، أشار المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 40 حالة، موضحًا أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 28 حالة بعد خروج حالتين اليوم لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما.

وأوضح مجاهد في بيانه أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.