تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من الحادية عشرة صباح اليوم حتى السادسة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

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13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 08:25 AM

تبدأ من الحادية عشرة صباح اليوم حتى السادسة مساءً

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

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