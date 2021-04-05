لحوم فاسدة مجهولة المصدر تُغلق مطبخًا جنوبي الطائف

تم تخزينها لبيعها وتسويقها خلال شهر رمضان

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية جنوب الفرعية" أكثر من 50 كيلو من اللحوم والمقادم والأكراش مجهولة المصدر والفاسدة والتي تم تخزينها بطريقة غير صحية ما عرضها للتلف والفساد، بداخل أحد المطابخ.

وعلمت "سبق" أن اللحوم المضبوطة تم تخزينها للاستفادة منها خلال شهر رمضان المبارك، غير أن الجولات المكثفة للفرع البلدي أسفرت عن ضبطها ومصادرتها وإتلافها وإغلاق النشاط المخالف.

جاء ذلك من خلال جولة قام بها اليوم الاثنين مراقبو البلدية وبوقف رئيسها المهندس خالد الغموي، حيث سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المطبخ المُخالف، في الوقت الذي بدأت فيه البلدية بمنع المحال من العرض خارج حدود المحل المُرخص له، كذلك تكليف المحال بتحسين واجهاتها، وإزالة التشوهات البصرية.

يُشار إلى أن جهود الرقابة البلدية الحالية تهدف لضمان سلامة المعروضات والمواد الغذائية والمنتجات الرمضانية، وضبط الأنشطة المخالفة للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراء النظامي بحقها.

