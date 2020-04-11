إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول مجموعة من المواطنين الراغبين في العودة من أمريكا

الجهات المختصة أنهت إجراءاتهم ونقلتهم الحافلات للفنادق المجهَّزة واستقبلتهم فِرق العمل

بثت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على "سناب شات" مقطع فيديو، أظهرت من خلاله وصول المواطنين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وفور وصول العائدين إلى أرض الوطن أنهت الجهات المختصة كامل إجراءاتهم؛ ليستقلوا بعد ذلك الحافلات المجهزة لهم؛ لتنقلهم إلى الفنادق التي جرى تجهيزها لهم أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تم استقبالهم من قِبل فرق العمل المشكَّلة لإيواء المواطنين.