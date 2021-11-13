إقبال كبير.. انطلاق أضخم مهرجان ترفيهي للألعاب في العالم بموسم الرياض

يستقطب العائلات والأطفال ويقدم تجربة فريدة من المتعة على مدار 10 أيام

شهد اليوم الأول من انطلاق فعاليات مهرجان الرياض للألعاب في نسخته الثانية والمقام في منطقة "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، أمس الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الزوار.

وتفصيلًا: يعد المهرجان الذي يقام تحت تحت شعار "اكتشف – العب – تسوق"، الأكبر من نوعه في العالم، وأحد أضخم المهرجانات المختصة بمجال الألعاب؛ حيث يستقطب العائلات والأطفال ويقدم تجربة فريدة لهم على مدار عشرة أيام متواصلة خلال الفترة من 12 نوفمبر الحالي، ويستمر حتى الـ21 من الشهر نفسه.

ويستضيف مهرجان الرياض للألعاب حفلًا موسيقيًا لرشا رزق، الذي يُعد فرصةً للشّباب والعائلات لعيش لحظات لا تُنسى، واستعادة ذكرياتهم مع أغاني "سبيس توون".

ووعد مهرجان الرياض للألعاب زواره بمفاجآت لا تنتهي، كما يوفر لهم فرصة الاستفادة من أقوى العروض والحسومات على مئات الألعاب.

ويمثل المهرجان تجربة ترفيهية رائعة للعائلات تفوق كل توقعتهم؛ حيث يحمل مفاجآت عديدة، منها إطلاقه ألعابًا عالمية لأول مرة تجذب جميع الأعمار، وسط نشاطات تفاعلية مع الشخصيات العالمية المحبوبة لدى الأطفال، ومشاركة أشهر الماركات المختصة في الألعاب، التي تناسب جميع الأذواق، إضافة إلى تمكين الزوار من التسوق واغتنام فرص العروض والتخفيضات الكبرى، من خلال تخصيص المهرجان لمنطقة بيع بالتجزئة توفر ألعاب الأطفال من علامات تجارية مختلفة.

وتشمل أبرز الشركات الموجودة في المهرجان: ديزني، ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو، شركة Moonbug المسؤولة عن إنتاج برامج الأطفال الترفيهية، شركة MGA للألعاب، شركة pocket.watch.

ويستقبل المهرجان زواره من الساعة 4 عصرًا بمنطقة واجهة الرياض برسوم دخول 50 ريالًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر هذا الرابط: http://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/732/riyad…