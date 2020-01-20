تنبيه متقدِّم لعسير: ضباب كثيف وشبه انعدام للرؤية الأفقية

تشمل أبها والنماص وبارق وتنومة ومحايل.. وتستمر للثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة عسير.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد ضبابًا كثيفًا، يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبارق وتنومة ومحايل، وتبدأ الساعة الـ23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة عسير ضباب

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20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 12:17 AM

تشمل أبها والنماص وبارق وتنومة ومحايل.. وتستمر للثامنة صباحًا

تنبيه متقدِّم لعسير: ضباب كثيف وشبه انعدام للرؤية الأفقية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة عسير.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد ضبابًا كثيفًا، يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبارق وتنومة ومحايل، وتبدأ الساعة الـ23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

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