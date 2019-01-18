واضعاً هموم منطقته في عينيه.. أمير الجوف من الرياض إلى القريات

يقوم بجولة تشمل عدداً من المحافظات تتضمن لقاءات بالمواطنين

يبدأ أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، يوم غد السبت، جولة تفقدية لعدد من محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وسيصل أمير المنطقة إلى مطار القريات قادماً من الرياض بعد أن يكون قد أنهى زياراته لعدد من الوزراء وقدّم أمامهم احتياجات المنطقة لدفع عجلة التنمية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وفق تطلعات ولاة الأمر.

وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان: هذه الجولة تأتي ضمن اهتمامات سموه لتفقد محافظات وقرى المنطقة والتركيز على لقاء أبناء تلك المحافظات ومراكزها والاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم، والوقوف ميدانياً على المشروعات الجاري تنفيذها والاستماع من القائمين عليها لمواقف هذه المشروعات ونسب الإنجاز فيها ومناقشة ما إذا كان هناك عقبات تعترضها، والعمل على تذليلها.

وأضاف: أمير المنطقة سيستهلّ زيارته بمقر المحافظة والاجتماع بمحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ورؤساء المراكز التابعة والموظفين بالمحافظة، والاستماع منهم عن سير العمل فيها وفي الأجهزة الحكومية.

وأردف: بعد ذلك سيعقد أمير منطقة الجوف اجتماعاً مع مديري الإدارات الخدمية بالمحافظة؛ للاطلاع على سير العمل والاستماع عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز فيها.

وتابع: أمير الجوف سيكون أيضاً على رأس العمل في مقر المحافظة صباح يوم الاثنين؛ ليتابع عن قرب مشاريع واحتياجات المحافظة مع المحافظ وعدد من المسؤولين، كما سيقوم بزيارة لعدد من العمد والأهالي والالتقاء بهم في منازلهم.

وقال "الحموان": زيارة أمير المنطقة لمحافظة القريات ستشمل تفقده لمركز الوادي شرق القريات، وقرية كاف الأثرية، والاطلاع على المواقع التاريخية والأثرية والسياحية؛ حيث سيتوجه بعدها لجمرك منفذ الحديثة؛ لتفقد المنفذ ومبنى الجمارك الجديد، والاطلاع على سير العمل فيه وطرق إنهاء إجراءات المسافرين والبضائع القادمة والمغادرة منها.

وأضاف: سيتوجه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بعد ذلك إلى إسكان الحديثة، لاستقبال المواطنين الذين سيتشرفون بالسلام عليه وتناول طعام الغداء على مائدته، وسيستمع خلال الاستقبال لمقترحات ومطالب المواطنين.

وأردف: يتوجه أمير منطقة الجوف صباح يوم الثلاثاء إلى محافظة دومة الجندل، وسيكون في استقباله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط والمسؤولين هناك، وسيلتقي المواطنين الذين سيتشرفون بالسلام عليه وتناول طعام الغداء على مائدته، وسيقوم بعدها بزيارة للمواقع التاريخية والأثرية في المحافظة، مختتماً هذه الزيارة بجولة ميدانية داخل أحياء المحافظة، مروراً ببحيرة دومة الجندل.

وأكد "الحموان" حرص أمير منطقة الجوف على متابعة جميع ما يتعلق بمصلحة المواطن لدفع عجلة التنمية بالمنطقة وإشراك المواطن في مسيرة البناء والتطور التي تشهدها منطقة الجوف كافة؛ وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث تؤكد توجيهات القيادة الرشيدة بتلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تلبيتها وتذليل العقبات التي قد تعترضها.