"الصحة": تسجيل 5628 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3511 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 14 يناير 2022، تسجيل 5628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 604672 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3511 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 558546 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8903 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 287 حالة.