"آل حمود" يحصد درع بلدية أحد رفيدة لتميزه في العمل

سلّم محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، بحضور رئيس البلدية المهندس حسن القحطاني، مدير إدارة المراجعة الداخلية عبدالعزيز آل حمود درع وشهادة شكر مقدمة من بلدية المحافظة، نظير جهوده العملية المميزة، وإخلاصه وتفانيه في العمل، خلال العام 2021م.

فيما عبّر"آل حمود" عن سعادته بهذا التكريم، ووعد ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في تطوير وتحسين الخدمات البلدية في الفترة المقبلة.

0

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 12:04 AM

"آل حمود" يحصد درع بلدية أحد رفيدة لتميزه في العمل

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

0 61

سلّم محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، بحضور رئيس البلدية المهندس حسن القحطاني، مدير إدارة المراجعة الداخلية عبدالعزيز آل حمود درع وشهادة شكر مقدمة من بلدية المحافظة، نظير جهوده العملية المميزة، وإخلاصه وتفانيه في العمل، خلال العام 2021م.

فيما عبّر"آل حمود" عن سعادته بهذا التكريم، ووعد ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في تطوير وتحسين الخدمات البلدية في الفترة المقبلة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022