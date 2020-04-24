الكويت: تسجيل 215 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة إلى 2614

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ اليوم، تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2614.

وقال "السند"؛ في بيان: تم تسجيل حالة وفاة واحدة من بين الحالات المصابة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية وهي لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 55 عاماً؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 15 حالة.

وذكر أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 613 حالة من الذين أصيبوا بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ في وقت سابق من صباح اليوم، شفاء 115 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.