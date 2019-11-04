"الخشان" مساعداً لمدير عام الخدمات الطبية للشؤون الإستراتيجية

أصدر مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة أمراً بتعيين الدكتور هشام الخشان مساعداً لمدير عام الخدمات الطبية للشؤون الإستراتيجية.

وكان الخشان قد شغل منصب وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، سجلت المراكز الصحية خلال فترته العديد من القفزات التطويرية.