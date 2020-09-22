بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا"

قبل مواجهة غرناطة "دورياً" الأحد المقبل

رويترز: أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء أن نتيجة فحص فيروس "كورونا" لقائده خوسيه خيمنيز ظهرت إيجابية وعزل اللاعب نفسه التزامًا بالإرشادات الصحية.
وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بالفيروس المستجد.
ويبدأ أتليتيكو، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأحد المقبل حينما يواجه غرناطة .

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22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 06:21 PM

قبل مواجهة غرناطة "دورياً" الأحد المقبل

بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رويترز: أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء أن نتيجة فحص فيروس "كورونا" لقائده خوسيه خيمنيز ظهرت إيجابية وعزل اللاعب نفسه التزامًا بالإرشادات الصحية.
وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بالفيروس المستجد.
ويبدأ أتليتيكو، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأحد المقبل حينما يواجه غرناطة .

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