تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير

تشمل المحافظات.. حتى الساعة 8 مساءً

تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة #عسير يشمل (أبها، خميس مشيط، المجاردة، رجال ألمع، الحرجة، محايل، النماص، بارق، بلقرن، تنومة) حتى الساعة 8 مساءً، طبقاً لحساب "الدفاع المدني السعودي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الأرصاد حالة الطقس

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11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 06:36 PM

تشمل المحافظات.. حتى الساعة 8 مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة #عسير يشمل (أبها، خميس مشيط، المجاردة، رجال ألمع، الحرجة، محايل، النماص، بارق، بلقرن، تنومة) حتى الساعة 8 مساءً، طبقاً لحساب "الدفاع المدني السعودي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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