افتتاح أبواب أكاديمية Apple للمطورين الأولى في الشرق الأوسط‎‎

مقرها الرياض.. وتركز تحديدًا على المشاركات من النساء

افتتحت Apple هذا الأسبوع أول فروع أكاديمية Apple للمطورين في الشرق الأوسط، وهي أكاديمية للنساء في الرياض.

ورحّبت Apple هذا الأسبوع بطالباتها الراغبات في الحصول على تجربة تعلم مباشرة في أول فروع أكاديمية Apple للمطورين للنساء فقط في الرياض.

وتمثل الأكاديمية، وهي أول مؤسسة للبرمجة في منطقة الشرق الأوسط، شراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والذي تمثله أكاديمية طويق، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهي أكبر جامعة للنساء في العالم، وبدعم من وزارة الاستثمار.

وستكرس الأكاديمية جهودها لإعداد المبرمجين والمطورين من خلال تأسيسهم للعمل في اقتصاد التطبيقات، وبناء حياة مهنية في هذا المجال، وكذلك دعم جهود المملكة في مجال تمكين النساء والإصلاحات الاجتماعية الواسعة المتواصلة في ظل رؤية 2030.

وبالإضافة إلى أساسيات البرمجة؛ ستتعلم الطالبات ورواد الأعمال التصميم والتسويق وإدارة المشاريع وريادة الأعمال، وغير ذلك المزيد مع مرشدين مدربين تمثل النساء نسبة 70% منهم.

وتأتي الطالبات من جميع أنحاء المملكة وخارجها، وتتراوح أعمارهن بين 20 عامًا و35 عامًا من خلفيات مختلفة بداية من تكنولوجيا المعلومات والمجال المالي والفنون، وصولًا إلى القانون والطب.

وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس شركة Apple لقسم التعليم والتسويق المؤسسي: "نحن متحمسون للترحيب بأول دفعة من النساء في مقر أكاديمية Apple للمطورين في جامعة نورة بنت عبدالرحمن.

وتمنح منظومة App Store الفرصة لأي فتاة لديها فكرة لكي تقوم بتصميم وبناء تطبيقات جديدة مذهلة يمكنها تغيير العالم. ونحن ملتزمون في Apple بضمان أن يحصل الجميع على الأدوات والموارد اللازمة للازدهار في اقتصاد التطبيقات، وليكونوا جزءًا من هذا التحول.

وتابعت: من خلال قوة التكنولوجيا والابتكار، نحن فخورون بالمساعدة في إعداد هؤلاء القائدات لفرص جديدة في الحياة المهنية وريادة الأعمال".

وقالت "لينا الإسماعيل"، طالبة بالأكاديمية: "يشرفني ويسعدني أن أكون جزءًا من عائلة أكاديمية Apple للمطورين؛ مضيفة أن "يومنا الأول في الأكاديمية كالحلم الذي تَحَول إلى حقيقة. وأنا أتطلع بحماس للأيام التالية، وممتنة لكل ما قدمته لي الأكاديمية بالفعل من الوقت والمهارات والخبرات والدعم والفرصة وما ستقدمه لي في المستقبل".

عهود محمد النيال، مديرة أكاديمية Apple للمطورين قالت: "يسعدنا أن نفتح أبوابنا للترحيب بالدفعة الأولى من الطالبات لرؤية كل ما يمكن لهذا المكان أن يقدمه. وكما هو الحال في أكاديميات Apple للمطورين في جميع أنحاء العالم؛ سنركز على تمكين طالباتنا وتعزيزهن للمساهمة بفعالية والاستفادة من مجال التطبيقات المزدهر.

وأضافت: سيتمثل هدفنا في أن نصبح المركز الرائد في المنطقة لمطورات نظام التشغيل iOS؛ بينما ندعمهن في أن يصبحن رائدات أعمال ناشطات وفاعلات في قيادة التحول الرقمي للملكة العربية السعودية".

جدير بالذكر أن أكاديمية Apple للمطورين الجديدة في الرياض، التي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة وأكاديمية الطويق؛ ستكون أول أكاديمية تركز تحديدًا على المشاركات من النساء، ومصممة لتمكين المطورات، وخلق فرص عمل جديدة للنساء في المنطقة.

وتم تصميم أكاديمية Apple للمطورين لتقديم الأدوات والتدريب لرواد الأعمال والمطورين والمصممين الطموحين للعثور على فرص العمل وخلق فرص في اقتصاد تطبيقات iOS المزدهر.

ويشرع خريجو الأكاديمية في بدء أعمالهم الخاصة، وإنشاء التطبيقات وبيعها على App Store، ورد الجميل لمجتمعاتهم.

وتملك Apple أكثر من 12 موقعًا لأكاديمية Apple للمطورين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الموقع الذي سيتم افتتاحه في الولايات المتحدة الخريف القادم كجزء من مبادرة المساواة العرقية والعدالة التي تركز على إتاحة فرص جديدة للأمريكيين ذوي البشرة السمراء.

وتتوقع الأكاديمية أن تؤثر في نهاية المطاف على أكثر من 600 سيدة سنويًّا، وستقدم دورة تمهيدية تتناول الأساسيات مدتها 30 يومًا إلى جانب برنامج الأكاديمية الذي تبلغ مدته 10 أشهر.

وستقع أكاديمية Apple للمطورين داخل الحرم الجامعي لجامعة الأميرة نورة، وهي أكبر جامعة للنساء في العالم؛ وهو ما سيمنح الطالبات القدرة على الوصول لمرافق على مستوى عالمي (سكن الطلاب، المرافق الرياضية، وسائل المواصلات السهلة إلى الرياض)، ولن تتحمل الطالبات أي تكلفة مقابل الحضور.