الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس سجّل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من ديسمبر.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86634 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.