تركي آل الشيخ: أمس واليوم مليون و100 ألف زائر لمنطقة الـ"بولوفارد"

عارضاً عبر تويتر فيديوهات حية تظهر توافد أعداد كبيرة من الزوار للفعاليات

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن وصول عدد زوار منطقة ‫#بوليفارد_الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض اليوم إلى نصف مليون زائر، عارضاً عبر حسابه بتويتر فيديوهات حية من المنطقة تظهر توافد أعداد كبيرة من الزوار للفعاليات.

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر " زوار البولوفارد اليوم فقط نص مليون. الحمدالله رضاكم هدفنا".

وأضاف في تغريدة أخرى كاشفاً عن تقديراته وتوقعاته بحضور قياسي لفعاليات ‫#بوليفارد_الرياض: " أمس واليوم مليون و100 ألف يعني آخر الموسم فقط بنهاية الأسبوع في هذا المكان فقط 10 مليون".

وكان آل الشيخ قد دشن البارحة فعاليات حفل افتتاح مسيرة موسم الرياض، وسط حضور قياسي وضخم من الزوار والحضور فاق التوقعات والطاقة الاستيعابية لمنطقة ‫#بوليفارد_الرياض 60 ألفاً والحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية ووصل لـ400 ألف وكانت العاصمة الرياض أمس محط أنظار العالم.