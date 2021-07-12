"عداس": الهيئة الملكية ستنتهي هذا العام من وضع آلية معالجة 3 عشوائيات بمكة

كشف عن برامجها للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص في النطاق الجغرافي لمسؤولياتها

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس، عن أن الهيئة ستنتهي هذا العام من وضع آلية معالجة ثلاث عشوائيات بمكة.

جاء ذلك في حواره مع ⁦‪@القناة السعودية؛ حيث كشف عن رؤية الهيئة وأهدافها وخططها وبرامجها لتنفيذ تلك الرؤية وللتعامل مع التحديات واستثمار الفرص في النطاق الجغرافي لمسؤولياتها.

وقال "عداس" إن الدولة صرفت المليارات على البنية التحتية في ‫المشاعر المقدسة، ودور الهيئة تطوير هذه المنطقة لرفع طاقتها الاستيعابية مع الارتقاء بالخدمات ووسائل الأمن والسلامة في ‫مشعر منى وسنعمل على فك الاختناق وزيادة المساحة المخصصة لكل حاج، وأدوار الهيئة الملكية بدأت هذا العام من خلال ذراعها التنفيذي "شركة كدانة للتنمية والتطوير"، التي تعنى بالارتقاء بالخدمات في ‫المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين في السنوات القادمة.

وأضاف: بدأنا العمل في مشروعات استثمارية في مواقع تاريخية مهمة، منها ‫جبل النور (حراء) و‫جبل ثور ومسجد البيعة ومنطقة الحديبية وعين زبيدة، بشراكة بيننا وبين وزارة الثقافة وبرنامج ضيوف الرحمن وأمانة العاصمة المقدسة.

وتابع: هناك اهتمام كبير بالاستثمار في ‫مكة المكرمة، من الداخل والخارج، والقطاع الخاص يحتاج إلى جهة محددة تضع التنظيمات وتضبط الإجراءات، وهذا ما ستقوم به الهيئة الملكية، ‏ونعمل على تطوير شبكة النقل وربطها والارتقاء بها، فبدأنا باستكمال الطرق الدائرية وإطلاق خدمات النقل العام والارتقاء بخدمات الأجرة وتعدد مواقع الوقوف بمكة وربطها "بالمركزية".

وقال "عداس": لتفادي الخلل في تنفيذ مهام كل الجهات وضعنا، هذا العام، خططنا التشغيلية أمام الجهات المعنية وناقشنا كل القضايا ومواقع احتمال الخلل ووضعنا "بروتوكولات" للتعامل معها، وخصصنا مركزًا موحدًا يتم التواصل معه عند حدوث أي مشكلة.





وفي موضوع معالجة مشكلة العشوائيات قال إن الهيئة الملكية ستنتهي هذا العام من وضع آلية معالجة ثلاث عشوائيات في مكة.