رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة ٤ عصرًا

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والصويدرة، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة ٤ عصرًا.

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26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 08:21 AM

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة ٤ عصرًا

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والصويدرة، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة ٤ عصرًا.

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