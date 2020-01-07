بالصور .. طائر يعيش بالسعودية فقط .. فهل يستطيع هذا المصوّر إنقاذه؟

الكاميرا تكشف جماله وتدعو الجميع إلى حمايته

يروي تقرير مصوّر على موقع "CNN" بالعربية، قصة طائر نادر يعيش في السعودية فقط، ويحاول مصوّر من المملكة إنقاذ الطائر، مستخدماً الكاميرا؛ ليكشف عن جمال هذا الطائر وروعته، ومع كل صورة رسالة تدعو إلى حمايته والمحافظة عليه.

يقول التقرير، في قلب مليء بالحسرة والألم.. يستذكر المصوِّر السعودي، عوض الشهري؛ قصة الحمام الزاجل الشهير، خوفاً من أن يعيد الزمن نفسه؛ لينضم طائر العقعق إلى قائمة الطيور المنقرضة أيضاً.

ورغم أن طائر العقعق يُوجد في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، إلا أن أحد أنواع هذه الطيور لا يعيش سوى في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد منطقة عسير.

وأشارت بعض التقارير إلى وجود مائة طائر فقط من فصيلة العقعق العسيري، في نطاق جغرافي محدود، وهو عدد ضئيل للغاية.. ولا يمكن الجزم حول أسباب انقراض هذا الطائر العربي أو العسيري، ففي حديث الشهري؛ مع موقع CNN بالعربية، قال: "ربما نتيجة إصابته بأمراض وراثية أدّت إلى تناقص عدده".

وأضاف: "يعد العقعق من الطيور قليلة التكاثر، فالأنثى لا تضع في عشها سوى بيضتين فقط.. وفي أحيان كثيرة، لا يعيش الصغيران معاً؛ بل يفقد أحدهما أو كلاهما حياته".

ويتميّز العقعق بصوته المرتفع، الذي يستخدمه كوسيلة تواصل مع باقي أفراد فصيلته، فهو من الطيور الاجتماعية التي لا تستطيع البقاء وحيدة.

ويعيش العقعق ضمن مجموعات تصل إلى 9 طيور، حيث تتولى الطيور الأكبر سناً مهمة المراقبة، بينما يبحث الآخرون عن الغذاء. وإذا رأيته قريباً من التجمعات السكنية أو على أسطح المنازل، فلا تخف.. ويعد العقعق من الطيور الفضولية، التي تسعى إلى استكشاف محيطها.

ولكن، قد يتحول العقعق إلى طائر شرس للغاية في حالة واحدة فقط، أيّ لدى مهاجمة صغاره أو تعرُّض عشه للغزو من قِبل أيّ كائن آخر.

ولا يخلو عمل الشهري؛ من التحديات التي تتزايد عندما يُدرك المصوّر أن أيّ خطأ بسيط يمكن أن يكون ثمنه حياة طائر العقعق العسيري.

بدوره، أوضح الشهري؛ أهمية دراسة طبيعة المكان الذي تُوجد فيه هذه الطيور، إضافة إلى استخدام المعدات المناسبة التي تضمن مسافة كافية بين المصوّر والطائر، دون أن يشعر العقعق بوجوده.

ووراء كل صورة، تجد رسالة يحاول الشهري؛ إيصالها إلى متابعيه، معتبراً أن عنوان "لسنا وحدنا على الأرض" هو صالح لجميع صوره، التي تدعو إلى حماية هذا الطائر النادر بالسعودية.