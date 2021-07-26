"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

بعد 8 أشهر من عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي

أعلن رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقًا، سعد الحريري، دعمه لتكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انطلاق المشاورات النيابية برئاسة الرئيس ميشال عون حول تسمية الشخصية المخولة بتشكيل الحكومة.

وقال الحريري عبر صفحته على "تويتر": "سميت الرئيس نجيب ميقاتي بناءً على المسار الذي اتفقنا عليه أمس في بيت الوسط، ولا يجب التوقف عند الصغائر؛ فالبلد بحاجة إلى حكومة"؛ وفق تعبيره.

وأعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون، أمس الأحد، دعمهم لترشيح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة، خلال الاستشارات النيابية المقررة اليوم، عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة؛ إثر خلافات مستمرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون؛ وفق "سبوتنيك عربي".

وجاء إعلان رؤساء الحكومات السابقون (فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وسعد الحريري، وتمام سلام)، عقب اجتماعهم في "بيت الوسط" لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد؛ ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أخيرًا أنه "تَحدد يوم الاثنين 26 يوليو الجاري، موعدًا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة".

واعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة، بعد أكثر من 8 أشهر من تكليفه بتشكيلها ومواجهته عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.