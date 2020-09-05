بعد واقعة "طلاب جبال جازان" ومنصة "مدرستي".. توجيه من "آل الشيخ" بتكريم المعلم "دغريري"

"سبق" نشرت تفاصيلها قبل أيام.. وفي الخلفية مبادرة و"سيارة دفع رباعي قديمة" و"طرق وعرة"

وجّه وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، مدير تعليم منطقة جازان بتكريم المعلم الذي ظهرت صوره على منصات التواصل أثناء زيارته عدد من الطلاب بمنازلهم في أعالي جبال منطقة جازان؛ لتدريبهم على الدخول على منصة مدرستي وتلقي الدروس والواجبات.

يُذكر أنه قبل أيام نشرت "سبق" قصة المعلم محمد حمد دغريري، أحد منسوبي ابتدائية جبل المعادي بمحافظة هروب، والتي تتبع لتعليم صبيا بجازان، والذي لم ينتظر حضور الطلاب لمدرستهم؛ لمساعدتهم في الدخول لـ"منصة مدرستي"، حيث قام بالتوجه لمنازلهم بنفسه على متن سيارة دفع رباعي قديمة؛ بسبب وعورة الطرق الجبلية، والتي لا تتسع سوى لمركبة واحدة في بعض المواقع؛ لتدريبهم والشرح لهم عن كيفية الدخول للمنصة في بادرة لقيت إشادة واسعة.

وقام المعلم "الدغريري" باستخدام مركبة دفع رباعي قديمة للوصول للمنازل تعود للمعلمين، والذين يركنون مركباتهم في أحد المواقع بالعيدابي، ثم يستقلونها جميعاً للوصول للمدرسة النائية، والتي تبعد عن مركز محافظة هروب قرابة الـ25 كيلو أي مسافة ساعة ونصف تقريباً.